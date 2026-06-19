Арестуваха рецидивист за четири взломни кражби

Пловдивчанин с богато криминално досие бе заловен след серия взломни посегателства на територията на район „Източен“.

Разследването е проведено от служители на Шесто РУ по постъпили сигнали за противозаконно влизане в две дърводелски работилници, учебна сграда и служебно помещение в гробищен парк в периода от 20 май до 13 юни. Според предварителната информация от четирите обекта били отнети различни специализирани инструменти, част от мебелировка и пари. В резултат на усилената работа криминалистите влезли по следите на 46-годишния извършител и вчера той бил задържан. Предстои материалите по образуваните досъдебни производства да бъдат внесени в Районна прокуратура – Пловдив.