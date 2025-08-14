Дрогата пристигала от две кралства в Европа и се разпределяла в тирове за Турция

Шестима арестувани, тарторът е пловдивчанин с богато криминално досие – ГАЛЕРИЯ

Мащабна акция на ДАНС, ГД БОП и Окръжна прокуратура – Пловдив сложи край на дейността на организирана престъпна група, контролирала канал за трафик на марихуана и кокаин от Испания и Нидерландия към Турция. Шестима мъже, на възраст между 26 и 62 години, са привлечени като обвиняеми, сред тях е и лидерът на групата – пловдивчанин с дълга история в наркобизнеса.

Пратките пристигали у нас с тежкотоварни камиони, оборудвани със специално изградени тайници. За кратко наркотиците се укривали в складове на територията на България, след което били прехвърляни към Турция по предварително подготвени маршрути.

В рамките на операцията, проведена между 9 и 13 август 2025 г., служителите на реда извършили серия от претърсвания и изземвания в Пловдив, София и Бургас. Намерени са множество доказателства, потвърждаващи сложната структура и международните връзки на групата.

Окръжният съд – Пловдив взе мярка „задържане под стража“ за четирима от участниците, един е освободен под парична гаранция от 3000 лева, а за шестия арестант предстои съдебно решение на 15 август.

Подробностите за разбитата схема бяха представени на специален брифинг от окръжния прокурор Ваня Христева, прокурорите Славена Костова и Светослава Пенчева, ст. комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГД БОП, и представителя на ДАНС Цветин Тодоров.