2 години и половина затвор за опит за трафик на марихуана за над 300 хил. лева

Пловдивският окръжен съд одобри споразумение между прокуратурата и мъж, обвинен в опит да пренесе марихуана през българо-турската граница на обща стойност 303 520 лева.

По силата на споразумението подсъдимият Г. А. получи наказание от 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 50 000 лева. Делото е разгледано по НОХД №1898/2025 г.

Съдът призна Г. А. за виновен за това, че на 24 декември 2024 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, община Свиленград, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе от България в Турция 38 пакета марихуана с общо тегло 18,970 килограма, укрити в товарен автомобил „Опел Комбо“. Опитът е останал недовършен по независещи от него причини.

В хода на разследването е установено още, че същия ден в Пловдив подсъдимият е държал с цел разпространение 995 грама марихуана на стойност 19 900 лева. Деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с участието на български и турски граждани.

Определението на Пловдивския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемият се счита за невинен до влизане в сила на присъда, с която се установява противното.