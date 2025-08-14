36-годишният мъж, подал фалшив сигнал за терористична заплаха в самолет, остава в психиатрична клиника

36-годишният жител на село край Пловдив, подал фалшив сигнал за наличие на терорист на борда на международен полет от София до Лондон, остава за лечение в психиатрично заведение. Това потвърдиха от Районната прокуратура – Пловдив. Очаква се назначената съдебно-психиатрична експертиза да установи дали мъжът е вменяем и може да носи наказателна отговорност за действията си.

Под тепето ви предаде брифинга по темата за Фалшивия сигнал от пловдивчанин предизвикал намеса на изтребители от германските ВВС на живо във Facebook. Говори заместник районният прокурор Пламен Пантов.

Според източници, мъжът е звъннал на телефон 112 в понеделник, твърдейки, че палестински гражданин планира „лоши неща“ на борда на самолет Boeing 737 с 174 пътници. По-късно се установява, че подобен пътник изобщо няма, а сред пътуващите са бившата му съпруга и двете им деца.

Въпреки че командирът на полета и авиокомпанията не предприемат аварийно кацане, самолетът е пренасочен към Германия, където е ескортиран от военни изтребители.

По случая е образувано досъдебно производство за подаване на невярно съобщение, което е предизвикало намеса на службите за сигурност – престъпление, което се наказва с до 5 години лишаване от свобода и глоба до 15 000 лева.

Разследващите ще изчакат експертизата, за да решат дали да повдигнат официално обвинение или случаят да бъде прехвърлен към медицинските власти.