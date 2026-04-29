Пуснаха движението по локалите на бул. „Васил Априлов“
Движението на автомобили по бул. „Васил Априлов“ в района на Централна гара в Пловдив е възобновено, след като в 8 ч. тази сутрин беше отворено източното локално платно, а на 15 април т.г. беше отворен и западният локал за движение. На място бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров и районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов.
„Автомобилите вече могат да преминават от кръговото кръстовище на Централна гара и да се включват към бул. „Христо Ботев“, както и чрез кръговото кръстовище на бул. „Любен Каравелов“ да продължават в северна посока“, коментира градоначалникът и допълни, че освен нова пътна настилка, по булеварда са обновени и тротоарите. Общината отпусна средства на районната администрация на „Централен“, която изгради и нови подземни комуникационни канали по булеварда и прилежащите улици.
С възстановяването на движението по бул. „Васил Априлов“ се връщат и автобусните линии от градския транспорт към обичайните им маршрути. Това ще стане този петък, 1 май. По време на строителните дейности те бяха временно пренасочени по обходни трасета.
С отварянето на булеварда се възстановява движението и по прилежащите улици „Радецки“ и „Тракия“, където бяха извършени дейности по подмяна на водопроводната мрежа и изместване на газопроводи във връзка с реализацията на проекта за пробив под Централна гара.
Проектът се изпълнява от държавното предприятие национална компания „Железопътна инфраструктура“ и включва модернизация на железопътния ареал в Пловдив, както и изграждане на транспортно-комуникационен пробив под жп линиите.
Строително-монтажните дейности в тунелния участък продължават. От изпълнителя „Трейс Груп Холд“ уверяват, че възстановяването на движението по булеварда няма да възпрепятства продължаващите строителни дейности по пробива.
По-рано днес Под тепето публикува сигнал на буден гражданин, който алармира за пропадане на пуснатото днес източно локално платно:
