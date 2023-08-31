Прокуратурата иска постоянен арест за д-р Ненко Василев

Прокуратурата внесе искане за взимане на най-тежката мярка за неотклонение в Районен съд за задържания за схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни протоколи за прегледи за предписване на помощни средства за инвалиди д-р Ненко Василев. Държавното обвинение настоява да бъдат задържани в ареста още четирима от участниците в аферата-П.Н.К, З.С.Б, В.С.Н. и Р.С.К.
Доктор Ненко Василев е обвиняем по схемата за източване на НЗОК
Обвинението е, че в периода 12.07.2022 г. до 22.06.2023 г. обвиняемите в съучастие и като съизвършители са съставили официални документи с невярно съдържание за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания (7482 пациенти) без правно основание от бюджета на РЗОК – Пловдив за паричната сума от 700 211 лв.
Задържаните лекари „преглеждали“ дори покойници в аферата за източване на НЗОК
Очаквайте подробности от съдебното заседание
615 коментари
Gençler, Grandpashabet yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten giriş yapabilir Giriş Yap
Dostlar selam, bu popüler site oyuncuları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi site adresini BTK engeli yüzünden sürekli taşıdı. Giriş problemi varsa doğru yerdesiniz. Çalışan Casibom güncel giriş bağlantısı şu an paylaşıyorum Hemen Oyna Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen freespin kampanyalarını da kaçırmayın. Güvenilir casino deneyimi için Casibom doğru adres. Herkese bol kazançlar dilerim.
Herkese merhaba, Vay Casino kullanıcıları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform giriş linkini tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Son siteye erişim linki şu an burada: Vaycasino Kayıt Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.
Matbet guncel linki ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Mac izlemek icin t?kla: Matbet TV Giris Canl? maclar bu sitede. Gencler, Matbet son linki ac?kland?.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten devam edebilir Grandpashabet Sorunsuz Giriş