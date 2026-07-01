Собствениците на „Винпром Переща“ купуват „Монди Стамболийски“

Компании на собствениците на „Винпром Пещера“ Атанас Петров и Антон Щерев получиха зелена светлина за купуването на бившия завод за хартия „Монди“ в Стамболийски. Разрешение за сделката дадоха от Комисията за защита на конкуренцията, като то влиза незабавно в изпълнение. Дружествата „Орбиас“ ЕООД и „Солатер“ ЕООД ще се сдобият с огромната промишлена база, но няма да я ползват за предишната й дейност- производството на целулоза и хартия, КЗК приема, че независимо как ще бъдат използвани терените и сградите на „Монди Стамболийски“– за офисни, промишлени, логистични или други цели – сделката няма да окаже негативно влияние върху конкуренцията.

Петров и Щерев развиват всякаква дейност в недвижими имоти – жилищни, ваканционни, офисни, търговски и индустриални проекти, както и в хотелиерство и ресторантьорство в София, Пловдив и Бургаска област. Занимават се още с производството на алкохол, електроенергия от възобновяеми източници, с търговия с тютюн и тютюневи изделия. Едни от сериозните играчи са и в сферата на земеделието.

Какво точно ще се случи с бившия „Монди“, скоро ще стане ясно. Процесът със затварянето на завода за целулоза и хартия стартира през 2024г.