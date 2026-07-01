Най-популярните места за ракетни спортове в Пловдив

Пловдив отдавна е град, в който движението има естествено място – между историята, културата и динамичното ежедневие. През последните години все повече пловдивчани откриват удоволствието от ракетните спортове – тенис, тенис на маса и падел. Макар и различни като динамика и правила, те оформят нова спортна култура, в която движението, общността и личното развитие вървят ръка за ръка.

Независимо дали става дума за първи стъпки в спорта, любителски тренировки или състезателно развитие, Пловдив вече предлага отлични условия за всички възрасти и нива на подготовка.

Сред двигателите на развитието на тениса в Пловдив е Тенис клуб „Макс Про“, който вече е сред водещите школи в България. В клуба работят с деца, младежи и възрастни, а тренировъчният процес е съобразен с възрастта, нивото и целите на всеки състезател. Базата разполага и с два открити падел корта, които допълват възможностите за практикуване на ракетни спортове.

Освен върху техниката и тактическата подготовка, голям акцент се поставя върху дисциплината, постоянството и изграждането на характер – качества, които остават ценни и извън корта.

Успехите на клуба говорят сами. Състезателите на „Макс Про“ печелят държавни титли, достигат до призови класирания в националните ранглисти и се представят успешно на турнири от календара на Tennis Europe и ITF. Сред най-значимите постижения са участия на възпитаници на клуба на престижни турнири като Ролан Гарос и Уимбълдън, както и на Европейски отборни и лични първенства. През 2025 г. клубът получава и официално признание от Министерството на младежта и спорта за своя принос към развитието на българския тенис.

Тенис и падел клуб Макс Про

бул. „Копривщица“ 59

за запазване на корт: 0890 104 883

за информация: 0896 333 639

maxpro.tennisclub@gmail.com

Smash Padel е първият падел клуб в Пловдив и се намира на Асеновградско шосе. Комплексът предлага четири закрити корта, модерни съблекални със санитарни помещения, зона за разтягане и загрявка, както и кафе пространство за почивка и социални срещи.

Още от създаването си клубът има ясна посока – да изгради активна общност около падела, в която хората не само спортуват заедно, но и споделят време, емоции и състезателен дух в приятелска среда. Именно Smash Padel стои и в основата на първите турнири в града, като има ключова роля за популяризирането на спорта в Пловдив.

Паделът е сред най-бързо развиващите се спортове в света и все по-осезаемо печели почитатели и у нас. Причината е проста – играта се усвоява лесно и бързо, като още в първите 20–30 минути начинаещите могат да участват в разигравания. За разлика от класическия тенис, паделът не изисква сериозна физическа сила или дълга техническа подготовка, което го прави подходящ за хора от всички възрасти и нива на активност.

В Smash Padel могат да играят както напълно начинаещи, така и напреднали състезатели. За тези, които тепърва се запознават със спорта, клубът предлага професионални треньори, които подпомагат усвояването на правилната техника и постепенното изграждане на увереност на корта.

Все по-често паделът се превръща в предпочитан избор за приятелски компании, семейства и колеги, които търсят спорт, съчетаващ движение, социален контакт и забавление в една динамична игра.

Smash Padel

Бул. Асеновградско Шосе 11

Телефони за връзка: +359 876 204 480 и +359 890 304 784

Office@smashpadel.bg

Голяма популярност в Пловдив набира и тенисът на маса, а едно от местата, които активно развиват този спорт, е KIDO Table Tennis Club.

Клубът е отворен както за начинаещи, така и за напреднали състезатели, като развива една от най-силните детски школи в града. Основната цел е децата да изградят правилна техника, спортна култура и любов към играта още от най-ранна възраст.

Освен тренировките, KIDO Club организира ежедневни турнири, които дават възможност на любители и състезатели постоянно да проверяват нивото си в реална игрова среда. Именно тази активна клубна атмосфера превръща мястото не само в тренировъчна база, а в истинска общност от хора, обединени от любовта към спорта.

За удобство на играчите клубът разполага и със специализиран магазин за професионална екипировка и оборудване за тенис на маса, където могат да бъдат открити ракети, аксесоари и всичко необходимо както за начинаещи, така и за състезатели.

KIDO Club Plovdiv

бул. Васил Априлов 75А

Телефон: 0878 287418

tt@kidoclub.org

Макар да развиват различни дисциплини, трите клуба споделят една обща философия – спортът трябва да бъде достъпен, вдъхновяващ и да създава общност.

Независимо дали става дума за деца, които тепърва изграждат двигателни умения, тийнейджъри със състезателен дух, възрастни, търсещи баланс в ежедневието, или амбициозни състезатели, всеки може да открие подходящото място за своето развитие.