Администрация без хартия: Как от 1 юли дигиталната реформа променя правата ни пред институциите и съда

От днес администрацията влиза онлайн: Какво се променя за гражданите и защо вече няма да се разнасят папки между институциите

Ако спорите с държавата – вече може и от вкъщи

От 1 юли 2026 г. България прави една от най-големите стъпки към електронно управление през последните години. Влизат в сила промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които на практика пренасят административните производства и съдебните дела срещу държавата в дигитална среда.

Целта е проста – по-малко чакане по гишета, по-малко хартия, по-бързо обслужване и по-малко изгубено време за гражданите и бизнеса. Според експерти това е най-мащабната дигитална реформа в административното правосъдие досега.

Най-важното за хората: електронното е възможност, а не задължение

За разлика от адвокатите, държавните институции и останалите професионални участници, за гражданите новите правила не означават, че хартиените документи изчезват.

Ако човек предпочете да подаде заявление на място в администрацията, това остава възможно. Разликата е, че служителите вече ще бъдат длъжни сами да сканират документите и да ги превърнат в електронна преписка. С други думи – гражданинът няма да бъде връщан, защото не използва електронни услуги.

За тези, които предпочитат дигиталното обслужване, документите ще могат да се подават по всяко време на денонощието – без работно време, без опашки и без посещение в институцията. Подаването се счита за извършено в момента, в който документът постъпи в информационната система.

Ако спорите с държавата – вече може и от вкъщи

Новите правила ще се усетят най-силно при административните дела.

Ако например гражданин обжалва акт на КАТ, ревизия на НАП, отказ за строително разрешение или друг административен акт, голяма част от комуникацията вече ще се извършва електронно.

Въвежда се и възможност съдът да разрешава участие чрез видеоконферентна връзка, когато съществува обективна невъзможност човек да присъства лично в съдебната зала. Това може значително да намали разходите за пътуване, особено когато делото се разглежда в друг град.

Най-важната промяна: вече не разчитайте на обикновения си имейл

Една от най-съществените новости е начинът, по който институциите ще връчват официални документи.

Практиката гражданите просто да посочват електронен адрес в Gmail, ABV или друга поща отпада. Вместо това официалните съобщения ще се получават чрез защитените държавни системи за електронно връчване и електронно правосъдие.

Това означава, че всеки, който избере електронната комуникация, трябва редовно да проверява профила си. Именно там ще пристигат решения, призовки, указания и други официални документи.

И тук се крие най-важният практически момент – от датата на електронното връчване започват да текат законовите срокове за обжалване, изпълнение на указания или плащане на санкции, когато законът предвижда това. Пропуснатото известие вече може да струва изпуснат срок.

Край на кашоните с документи

Промените засягат сериозно и самата администрация.

Досега не беше рядкост институции да изпращат към съдилищата огромни сканирани PDF файлове със стотици страници, в които намирането на конкретен документ беше трудно и бавно.

От 1 юли това вече няма да бъде допустимо. Всеки документ ще трябва да бъде отделен файл, ясно наименуван, подреден по хронология и включен в електронна преписка. При обжалване цялото административно досие ще се изпраща до съда изцяло по електронен път.

Очакванията са това да съкрати значително времето за обработка на преписките и разглеждането на делата.

За кого дигитализацията става задължителна?

Докато за гражданите електронният път остава избор, за професионалните участници той вече е задължителен.

Адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни органи, общини, обществени институции и други организации, изпълняващи публични функции, ще комуникират помежду си и със съдилищата единствено по електронен път чрез определените държавни системи.

Така законът цели цялата административна и съдебна комуникация постепенно да премине в дигитална среда, като хартиените документи останат единствено като възможност за гражданите, които не желаят или не могат да използват електронните услуги.

В крайна сметка реформата обещава по-малко бюрокрация, по-бързи производства и по-малко разходи както за институциите, така и за хората. Най-важният съвет към гражданите обаче остава един – ако изберат електронната комуникация с държавата, трябва редовно да следят официалния си електронен профил, защото именно там вече ще пристигат документите, от които започват да текат всички законови срокове.

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