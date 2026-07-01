Най-накрая: Арката на Димчо Павлов се завърна в Цар-Симеоновата градина

След близо десет години монтираха отново скулптурата на покойния творец в парка

След години чакане и несправедливо отношение към паметта на големия пловдивски творец Димчо Павлов, монументалната му творба в Цар-Симеоновата градина се завърна на мястото си.

Гранитната арка отново бе монтирана в сърцето на парка, след като дълго време лежеше захвърлена в една от базите на ОП „Градини и паркове“. Скулптурата, създадена по повод годишнината от Първото пловдивско изложение, бе премахната по незнайни причини по време на мащабната реконструкция на Цар-Симеоновата градина преди близо десет години.

Оттогава творци, общественици и граждани настояваха композицията да бъде възстановена в пълния ѝ блясък, тъй като тя има огромна художествена стойност. За това настояваше и самият проектант на ремонта на парка арх. Петко Прокопиев, зад чийто гръб бе взето решението за демонтажа на монументалната творба. Именно той бе двигателят на дългогодишната битка скулптурата на Димчо Павлов да се върне на мястото си.

Тази сутрин, пред очите на самия арх. Прокопиев, арката бе докарана със специализирана техника и внимателно монтирана от работници върху предварително подготвената основа. Така от днес пловдивчани отново ще могат да се наслаждават на творбата на покойния Димчо Павлов, а първите снимки след завръщането ѝ вече са факт. На тях е и доволният от щастливия край на дългогодишната сага арх. Петко Прокопиев.