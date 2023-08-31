АктуалноГрадътКриминалеНовиниСъдТемида

Прокуратурата иска постоянен арест за д-р Ненко Василев

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:12ч, четвъртък, 31 август, 2023
622 335 1 минута

Прокуратурата внесе искане за взимане на най-тежката мярка за неотклонение в Районен съд за задържания за схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни протоколи за прегледи за предписване на помощни средства за инвалиди д-р Ненко Василев. Държавното обвинение настоява да бъдат задържани в ареста още четирима от участниците в аферата-П.Н.К, З.С.Б, В.С.Н. и Р.С.К.

Доктор Ненко Василев е обвиняем по схемата за източване на НЗОК

Обвинението е, че в периода 12.07.2022 г. до 22.06.2023 г. обвиняемите в съучастие и като съизвършители са съставили официални документи с невярно съдържание за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания (7482 пациенти) без правно основание  от бюджета на РЗОК – Пловдив за паричната сума от 700 211 лв.

Задържаните лекари „преглеждали“ дори покойници в аферата за източване на НЗОК

Очаквайте подробности от съдебното заседание

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:12ч, четвъртък, 31 август, 2023
622 335 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

622 коментари

  1. Herkese selam, Vaycasino kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum site giriş linkini tekrar değiştirdi. Erişim hatası varsa endişe etmeyin. Son Vaycasino giriş linki şu an burada: Vay Casino Güncel Adres Paylaştığım bağlantı ile doğrudan siteye girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина