Президентът от Пловдив: Политически театър

Президентът Румен Радев пристигна в града под тепетата, където се включи в тържествата, посветени на 80-годишнината на Медицинския университет.

Държавният глава отказа да коментира пред журналисти случващото се на политикечската сцена в страната, като се аргументира с повода на посещението си – празника на ВУЗ-а.

Действията на българските политици от последните дни той определи като „политически театър“.

Радев ще разгледа изложението на всички факултети и звена на университета, които са подредили свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология. Изложението представя иновациите в различните сектори е и част от юбилейната програма. То ще продължи до 17.30 часа. След това президентът ще присъства и на ефектния мапинг върху сградата на Центъра.

