Шофьор бе задържан при опит да подкупи служители на реда в Пловдив. В събота по обяд, при осъществяване на линеен пътен контрол на територията на район „Източен“, униформени от моторизирано звено „Сигма“ забелязали мъж до управлява лек автомобил „БМВ“ без поставен предпазен колан. След спиране на колата полицаите пристъпили към оформяне на акт за установеното нарушение. През това време обаче водачът подхвърлил върху единия от служебните мотоциклети две банкноти от 10 евро. Последвало неговото задържане и отвеждане в Шесто РУ, където е образувано бързо производство. Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.