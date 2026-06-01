ГрадътКриминалеНовини

Шофьор опита да подкупи полицаи с 20 евро след проверка в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:44ч, понеделник, 1 юни, 2026
0 125 Преди по-малко от минута

Шофьор бе задържан при опит да подкупи служители на реда в Пловдив. В събота по обяд, при осъществяване на линеен пътен контрол на територията на район „Източен“, униформени от моторизирано звено „Сигма“ забелязали мъж до управлява лек автомобил „БМВ“ без поставен предпазен колан. След спиране на колата полицаите пристъпили към оформяне на акт за установеното нарушение. През това време обаче водачът подхвърлил върху единия от служебните мотоциклети две банкноти от 10 евро. Последвало неговото задържане и отвеждане в Шесто РУ, където  е образувано бързо производство. Предстои материалите да бъдат внесени в прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:44ч, понеделник, 1 юни, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина