Президентът не присъства лично в ЦИК, документите бяха внесени от Гълъб Донев и Димитър Стоянов, а в коалицията влизат три партии, от които едната е на кмета на Кричим

Президентът Румен Радев се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април без медийно присъствие. Той ще се яви на вота с формацията „Прогресивна България“, съобщи БНТ.

В коалицията „Прогресивна България“ влизат три партии – ПП „Социалдемократи“, ПП „Социалдемократическа партия“ и ПП „Движение нашия народ“, допълва Нова тв.

Румен Радев не присъства лично при подаването на документите в ЦИК. Вместо него подписката и необходимите книжа бяха внесени от бившия служебен премиер Гълъб Донев и бившия служебен министър Димитър Стоянов.

Сред присъстващите на регистрацията беше и бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който е спряган за водач на листата в Перник. На събитието присъстваха още Тодор Барболов – лидер на „Социалдемократическа партия“, Атанас Калчев – лидер на „Движение Нашият народ“ и кмет на Кричим, както и Елена Нонева от ПД „Социалдемократи“, която напусна коалицията на БСП-ОЛ след несъгласие с влизането във властта с ГЕРБ още миналата есен.

В публикация на своя профил Радев подчерта:

„„Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава.

За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи. Благодаря на съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и на Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“, които приеха да се включат в нашия политически проект.

Вашето доверие е нашата сила. Нашата воля и лоялност са гаранция, че гласът ви има смисъл. Днес правим първата крачка към победата. Готови сме, можем и ще успеем!“

Кратка справка за „Прогресивна България“:

ПП „Социалдемократи“ – партия с исторически връзки с левицата и традиционен социалдемократически профил, участва в различни коалиции на БСП, но част от ръководството ѝ се дистанцира от сътрудничество с ГЕРБ.

– партия с исторически връзки с левицата и традиционен социалдемократически профил, участва в различни коалиции на БСП, но част от ръководството ѝ се дистанцира от сътрудничество с ГЕРБ. ПП „Социалдемократическа партия“ – малка лява формация, която акцентира върху социална справедливост, прозрачност и модернизация на държавните институции.

– малка лява формация, която акцентира върху социална справедливост, прозрачност и модернизация на държавните институции. ПП „Движение нашият народ“ – партия със социално-демократически и граждански ориентирани цели, водена от местни лидери като кмета на Кричим, Атанас Калчев.

Коалицията „Прогресивна България“ се позиционира като алтернатива на сегашния политически модел с обещание за борба с корупцията, солидарност и развитие на България като модерна европейска държава.