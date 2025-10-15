Как преди 80 г. се ражда Медицински университет- Пловдив?

Какви усилия преди 80 години са били положени за реализирането на мечтата за създаване на Медицински университет в Пловдив и как започва пътят на едно от най-престижните и търсени днес висши учебни заведения в страната? На много любопитни детайли от тази толкова важна за града история на МУ се спира в любопитния си разказ Мая Урумова- една от дамите в екипа, изработил ценния фотоалбум за юбилея на МУ-Пловдив.

Тя бе домакин на снимките на посветеното на годишнината на ВУЗ-а специално издание на видеоподкаста ни „В Капана“ на Под тепето, на едно твърде специално място- кабинетът в катедрата по микробиология, в който се съхранява единственото живо материално наследство от Дома на благотворителността и здравето „Димитър Кудоглу“. Разговорът се провежда върху част от мебелите от канцеларията на големия индустриалец и дарител. Изключително интересна част от историята, която Мая Урумова разказа пред камерата, е именно връзката на Дома „Кудоглу“ с историята на Медицински университет- Пловдив.

Потопете се в изключително интересната историческа разходка на Мая Урумова в днешния брой на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето, навръх деня, в който Медицински университет- Пловдив тържествено отбелязва 80-годишнината си.

Днес всички факултети и звена на университета са подредили свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология в изложение на иновациите, което е част от юбилейната програма. То ще продължи до 17.30 часа. Днешното събитие ще уважи и президентът Румен Радев.

Очаквайте подробности!