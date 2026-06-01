С дарения, доброволен труд и много ентусиазъм кметът на Гълъбово Мария Камбурова организира един от най-мащабните детски празници в историята на селото, събрал близо 200 деца от региона.

Гълъбово отбеляза с много настроение, игри и усмивки Международния ден на детето с празник, който показа какво може да постигне една общност, когато се обедини около добра кауза. В продължение на четири часа детската площадка в селото бе изпълнена със смях, а близо 200 деца от Гълъбово, Куклен, Белащица, Браниполе и Пловдив станаха част от празничната програма.

Събитието бе организирано по инициатива и с активното участие на кмета на селото Мария Камбурова, която в продължение на месеци работи по подготовката на празника и привличането на съмишленици зад каузата. За доброто настроение на децата се погрижиха аниматори, творчески занимания, street art зона, открит урок по рисуване, изложба на възпитаниците на школата по изобразително изкуство HU ART, танци, игри и множество изненади.

Сред най-вълнуващите моменти за малчуганите бе гостуването на екип и пожарен автомобил от II Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Посещението е резултат от близо две години усилия от страна на Мария Камбурова да осигури подобна среща за децата в селото. Освен че предизвикаха огромен интерес, пожарникарите показаха част от своята работа и отправиха важни послания за безопасност в навечерието на летния пожароопасен сезон.

Всички деца получиха подаръци, а най-голямата награда за организаторите останаха десетките усмивки и щастливите детски лица, които изпълниха площадката през целия следобед.

Празникът стана възможен благодарение на подкрепата на местни дарители и съмишленици. Специална благодарност Мария Камбурова отправи към семейство Миневи, семейство Иванови и семейство Ениджилян за подкрепата им към инициативата. Отделно признание заслужават и жителите на Гълъбово, които през годините са подкрепяли с дарения изграждането и развитието на детската площадка. Именно това място днес се е превърнало в естествен център на детския живот в селото и домакин на подобни събития.

Празникът в Гълъбово показа, че за да се случват хубави неща, невинаги са нужни големи бюджети. Понякога са достатъчни инициативни хора, подкрепяща общност и желание да се направи нещо добро за децата.