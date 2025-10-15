Велосипедист пострада при катастрофа с такси в Пловдив

Велосипедист е пострадал при катастрофа вчера в областния град. 68-годишният мъж е настанен в болница за лечение, след като на кръстовище между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Никола Димков“ предимството му било отнето от таксиметров автомобил с 57-годишен водач. При проверка на получения около 15.20 ч. сигнал пътни полицаи изпробвали двамата участници за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. Работата по образуваното досъдебно производство продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.