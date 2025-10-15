ГрадътНовини

Велосипедист пострада при катастрофа с такси в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:47ч, сряда, 15 октомври, 2025
0 145 Преди по-малко от минута
Линейка

Велосипедист е пострадал при катастрофа вчера в областния град. 68-годишният мъж е настанен в болница за лечение, след като на кръстовище между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Никола Димков“ предимството му било отнето от таксиметров автомобил с 57-годишен водач. При проверка на получения около 15.20 ч. сигнал пътни полицаи изпробвали двамата участници за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. Работата по образуваното досъдебно производство продължават служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:47ч, сряда, 15 октомври, 2025
0 145 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина