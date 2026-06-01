Приключи обучението по програма „Детско полицейско управление“ 2025/2026 година

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:49ч, понеделник, 1 юни, 2026
През двегодишния период на програмата  служители от Четвърто РУ са обсъждали с учениците различни теми, свързани с тяхната сигурност, противообществените прояви, пътната безопасност, полицейската професия. Полезни физически умения децата са придобили по време на практическите занятия с инструктор по полицейска лична защита. Огромно впечатление у тях е предизвикала и срещата с експерт от сектор „Базова научно-техническа лаборатория“, който ги е запознал с работата по събиране на следи и откриване на веществени доказателства. С вълнение и интерес е била посрещната и демонстрацията на служебните полицейски кучета, които се отличават с изключителна дисциплина при изпълнение на командите на своите водачи.

На тържествена церемония миналата седмица четвъртокласници от пловдивското СУ „Паисий Хилендарски“ получиха грамоти за отличното си представяне в обучението по проекта „Детско полицейско управление“. 

Основните стъпки при оказване на долекарска помощ на пострадал човек четвъртокласниците са научили от партньорите от Български червен кръст. С важни препоръки за пожарна безопасност и демонстрация за потушаване на огън в откритите уроци са се включили и служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.  

