През двегодишния период на програмата служители от Четвърто РУ са обсъждали с учениците различни теми, свързани с тяхната сигурност, противообществените прояви, пътната безопасност, полицейската професия. Полезни физически умения децата са придобили по време на практическите занятия с инструктор по полицейска лична защита. Огромно впечатление у тях е предизвикала и срещата с експерт от сектор „Базова научно-техническа лаборатория“, който ги е запознал с работата по събиране на следи и откриване на веществени доказателства. С вълнение и интерес е била посрещната и демонстрацията на служебните полицейски кучета, които се отличават с изключителна дисциплина при изпълнение на командите на своите водачи.

На тържествена церемония миналата седмица четвъртокласници от пловдивското СУ „Паисий Хилендарски“ получиха грамоти за отличното си представяне в обучението по проекта „Детско полицейско управление“.

Основните стъпки при оказване на долекарска помощ на пострадал човек четвъртокласниците са научили от партньорите от Български червен кръст. С важни препоръки за пожарна безопасност и демонстрация за потушаване на огън в откритите уроци са се включили и служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.