Започва акция срещу опасното каране на мотори и тротинетки: Проверяват за каски, алкохол и наркотици

От днес, 1 юни, до 7 юни на територията на България ще се проведе специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на водачите на двуколесни превозни средства. Инициативата е част от общоевропейска кампания на Европейската мрежа на пътните полиции ROADPOL и се реализира едновременно в над 30 държави.

Акцията е насочена към едни от най-уязвимите участници в движението – мотоциклетисти, велосипедисти, водачи на мотопеди и електрически тротинетки. В рамките на операцията полицейските служители ще извършват засилен контрол по пътищата с цел предотвратяване на тежки пътнотранспортни произшествия.

Проверките ще бъдат фокусирани върху няколко основни направления. Служителите на реда ще следят за техническата изправност на превозните средства, включително състоянието на гумите, спирачните системи и осветителните устройства, както и за наличието на нерегламентирани модификации.

Особено внимание ще бъде обърнато на използването на предпазни средства. Контролът ще обхване спазването на изискванията за носене на защитни каски и друга задължителна екипировка, която намалява риска от тежки травми при инциденти.

Сред акцентите на операцията е и видимостта на участниците в движението. Ще се проверява наличието и използването на светлоотразителни елементи и оборудване, осигуряващо по-добра забележимост на пътя.

Полицейските екипи ще следят и за поведението на водачите – спазването на ограниченията на скоростта, правилата за предимство и останалите изисквания на Закона за движение по пътищата. Предвидени са и проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.

От „Пътна полиция“ подчертават, че основната цел на кампанията е намаляване на броя на загиналите и ранените сред водачите на двуколесни превозни средства. Оттам призовават всички участници в движението да проявяват повишено внимание, толерантност и отговорност на пътя.