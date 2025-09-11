„Щрабаг“ с най-ниска оферта за продължението на големия пътен проект в Пловдив

Седем фирми се състезават за изграждането на важната пътна връзка, която ще струва над 17 млн. лева

Конкурсната комисия в Община Пловдив по обществената поръчка за продължението на бул. „Санкт Петербург“ отвори подадените офертите на кандидатствалите фирми в сряда. Трасето, което ще свърже бул. „Освобождение“ с кръстовището на „Цариградско шосе“ и „Ягодовско шосе“, е част от мащабен проект, включен във финансовата програма „Развитие на регионите“.

Според подадените документи, най-ниската цена, от 17,3 млн. лева без ДДС, е предложена от консорциум, включващ две дъщерни фирми на австрийската „Щтрабаг“. Тъй като основният критерий за избор на изпълнител е най-ниската цена, консорциумът е вероятният фаворит да спечели поръчката, при условие че документацията му е изрядна.

Припомняме, че концернът STRABAG работи по реконструкцията на четири ключови булеварда в Пловдив по време на първия мандат на кметуването на Иван Тотев. Тогава фирмата се забави с изпълненията и блокира града с месеци, като една от причините бе липса на работници.

Продължението на булеварда е проектирано с две платна и разделителна ивица, велоалеи, тротоари, и достъпна среда за хора с увреждания. Предвидено е и мащабно озеленяване с поливна система, както и енергоефективно LED улично осветление. Новата пътна връзка ще има важно значение и за обслужването на новата сграда на Математическата гимназия.

В настоящата поръчка са участвали общо седем компании. Втората най-ниска оферта е на „Европейски пътища“ АД с цена от близо 19 млн. лева. Следват „Парсек груп“ (20,9 млн. лева), „Джи пи груп“ (21 млн. лева), „София Асфалт“ (21,3 млн. лева), „Пътинженеринг“ (21,4 млн. лева) и консорциум между „ПИМК“ и „Иса – 2000“ (21,5 млн. лева).

Проектът, наречен „Пловдив – достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование“, е на стойност 21,7 млн. лева и се финансира чрез специален ресурс, осигурен от Министерския съвет. Освен изграждането на 1200 метра от продължението на бул. „Санкт Петербург“, той обхваща още два ключови обекта: строеж на нова сграда за ОУ „Алеко Константинов“ и енергийно обновяване на Административен съд – Пловдив.