Злато за над 700 хиляди евро спряха на границата с Турция

Голямо количество недекларирани златни бижута беше задържано при проверка на автомобил на ГКПП „Капитан Андреево“. Според митническите власти накитите са с общо тегло над 5 килограма и приблизителна стойност над 700 хиляди евро.

Случаят е от 14 юни, когато на входа на страната от Турция пристигнал лек автомобил с румънска регистрация. В него пътували мъж, жена и малко дете. При преминаването през пункта пътниците заявили, че не пренасят стоки или ценности за деклариране.

След преценка на риска обаче превозното средство било насочено за детайлна митническа проверка. Тогава служителите открили няколко пакета със златни украшения – пръстени, гривни, колиета, синджири, медальони и обеци. Част от тях били скрити сред личните вещи на жената, други били укрити по тялото ѝ, а един от пакетите бил прикрит по особено нестандартен начин.

Назначената експертиза е установила, че изделията са изработени от 21-каратово злато. Общото им тегло достига 5,170 килограма, а оценката на специалистите определя стойността им на около 703 хиляди евро.

Бижутата са иззети, а по случая е започнато разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. Разследващите изясняват произхода на накитите и обстоятелствата около опита те да бъдат внесени в страната без деклариране.

Снимка: Агенция „Митници“