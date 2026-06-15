Откриват изложбата „Второ откровение“ в Радио Пловдив

Във втория ден на лятото пловдивската публика ще стане свидетел на едно вълнуващо визуално споделяне. На 22 юни (понеделник) от 18:00 часа в Културния център на Радио Пловдив (ул. „Дондуков“ №2) журналистите Дарина Иванова и Димитър Владимиров ще открият своята втора съвместна изложба, озаглавена „Второ откровение“.

Експозицията включва 22 живописни платна, които изследват светлината в нейните най-разнообразни форми и проявления. Посетителите ще могат да видят платна, уловили както интимния пламък на клечка кибрит, уличните лампи и градските фенери с техните дълбоки сенки и отражения, така и мащабни експлозии от цветове в космически измерения и сферични проявления.

Докато в първата си съвместна изложба през юни миналата година (озаглавена „Под повърхността“) Дарина и Димитър търсеха скритите истини отвъд видимото, днес те стъпват крачка напред. Авторите са готови за своето ново, „второ откровение“ за светлината, огъня и божествените искри, които осветяват собствените им нишки от творчески търсения, осъзнавания и проявления.

Това, което прави изложбата още по-любопитна за публиката, е професионалният път на авторите. Дарина Иванова и Димитър Владимиров са добре познати имена в журналистическата колегия. Години наред те боравят с фактите, новините и думите, за да отразяват обективната реалност.

Ежедневното потапяне в човешките съдби и обществените процеси обаче ражда нуждата от друг вид сетивно изразяване. Вдъхновени от силата на изкуството, те пренасят своето любопитство и наблюдателност от белия лист върху бялото платно. Журналистическото око, свикнало да улавя детайлите, тук се трансформира в артистичен поглед, който превежда емоциите на езика на цветовете и формите. За тях живописта не е просто хоби, а естествено продължение на стремежа им да откриват и споделят истини – този път през призмата на светлината и естетиката.

Новите творби на двамата автори могат да бъдат разгледани всеки ден до 10 юли. Заповядайте, за да споделите тяхното лятно откровение!

Входът е свободен!