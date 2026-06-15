Камерна сцена Пловдив кани на премиерата на Roots & Skies

В разгара на лятото емблематичната сцена „Малките Конюшни“ в сърцето на Стария град ще се превърне в декор за едно по-различно, дълбоко емоционално и магическо музикално пътешествие. На 5 юли от 20:00 ч. „Камерна сцена Пловдив“ кани почитателите на импровизационната и акустична музика на премиерата на албума Roots & Skies (Da Vinci Jazz, 2025) – дебютният проект на международния квартет, воден от басистката и композитор Виктория Кирилова.

Събитието е част от Културния календар на града и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

Музиката в Roots & Skies е изящен и дързък синтез между съвременен джаз, изтънчена камерна чувствителност и хипнотизиращите неравноделни ритми на българския фолклор. Начело на проекта застава Виктория Кирилова – талантлив визионер, номиниран за престижната Австрийска джаз награда. Заедно със своята международна формация, тя успява да преосмисли традиционните балкански корени, превръщайки ги в жива, динамична сила в контекста на модерното европейско звучене.

Концертната програма обещава да преведе публиката през красивите контрасти на локалното и глобалното, свързвайки Изтока и Запада. Всяка пиеса в репертоара разказва история, пропита с магически реализъм – от мистични нощни пътувания с влак до екзотични градове и ярки, кинематографични звукови пейзажи.

Дебютът на квартета вече предизвика вълна от суперлативи в авторитетните европейски музикални медии:

Der Standard (Австрия): „Изненада, откритие!“

Musica Jazz (Италия): „Дебютен албум на изключително високо ниво.“

Зад гърба на Виктория Кирилова застава международен квартет от забележителни инструменталисти. Заедно те изграждат мост между средиземноморските традиции, дигиталната електроника, българския корен и отвореното пространство на свободната импровизация. На сцената в Пловдив ще излязат: Виктория Кирилова – контрабас, композиции, Оскар Антоли – кларинет и баскларинет, Димитър Горчаков – пиано и Борислав Петров – барабани.

Не пропускайте възможността да бъдете част от това изключително събитие под открито небе в Стария град. Местата са ограничени, а билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim и на място преди концерта.