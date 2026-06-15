Задържаха рецидивистка, обрала две пенсионерки в „Тракия“

На идентични сигнали за откраднати пари по измамлив начин от две възрастни пловдивчанки се отзовали криминалисти от Пето РУ. Според предварителната информация миналия понеделник, пред пощенски клон в жк „Тракия“, пенсионерките били заговорени по различно време от една и съща непозната жена. Впоследствие тя ги придружила до апартаментите им, а чрез отвличане на вниманието успяла да отнеме парични суми от дамските им чанти – общо 420 евро.

При проведените оперативни и издирвателни действия 67-годишната криминално проявена и осъждана извършителка е задържана. Образувано е досъдебно производство. Случаят е повод полицията да напомни, че поканата на непознати в дома крие сериозен риск от подобни посегателства, а най-често потърпевши стават възрастни самотно живеещи хора.