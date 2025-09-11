Представят книгата „Триизмерен живот“ в НБ „Иван Вазов“

Известният журналист Георги Найденов ще посрещне с приятели и колеги 80-ия си рожден ден и с представянето на най-новата си книга „Триизмерен живот“. Повече от половин век от живота си популярният общественик посвещава на медиите, а днес той остава активен глас и внимателен наблюдател на времето, в което живеем.

Георги Найденов е журналист, общественик, известен с уникалната си ерудиция и професионализъм. Повече 60 години той е разпознаваем с блестящото си перо и огромното си сърце. На 11 септември 2025 г. той ще отбележи своя юбилей – повод не само за личен празник, но и за културно събитие. Празникът ще бъде отбелязан в компанията на близки приятели, колеги и почитатели на неговото творчество. По време на събитието ще бъде представена и най-новата му книга – „Триизмерен живот“, която събира мисли и спомени от един живот, прекаран в търсене на истини, истории и човешки съдби.

В нея той разказва как печели конкурса на БТА като кореспондент, въпреки че е бил предопределен друг негов колега, утвърден от ръководството на тогавашната БКП. Преди повече от 50 години, попълвайки анкетната карта за конкурса, на въпроса „Какво е за Вас БТА?“, колегата му е поставил чертичка, а той написал: „Българите предпочитат да научават за събитията по света от българи, а това го може само БТА“. Именно това е дало предимство и Георги Найденов е бил назначен като кореспондент на националната агенция. За този факт пловдивският журналист научава, когато се честват 125 години от основаването на БТА от съпруга на дама, която е заснела тогава с фотоапарат анкетните карти и ги е съхранила.

„И както винаги досега, времето ще отсее несъщественото, преходното, тленното и ще остави в историята само значимото и съдбоносното, а човекът ще продължи да изучава Вселената, която на практика е всичко – цялото пространство, материята и самото време“, споделя Георги Найденов.

Книгата на Георги Найденов ще бъде представена от пловдивския литературен критик, историк и поет Асен Димитров – Феликс. Премиерата на „Триизмерен живот“ на Георги Найденов ще се проведе във втора читалня на НБ „Иван Вазов“ от 17.30 часа на 11.09.2025 г.

Събитието обещава да бъде не просто честване, а среща с духа на време и личност, които оставят ярка следа в българската журналистика.

Георги Найденов е емблематична личност, свързана повече от 50 години с БТА. Той е автор на 40 книги. Акредитиран е като журналист към ООН. Носител е на международните награди „Защитник на човешките права” и „За принос в културния диалог”. Вписан е в Златната книга на фондация „Кенеди” за личния му принос към хората с увреждания. Автор е на статии, коментари, очерци, репортажи и интервюта за български и чуждестранни медии. Водил е лекционни курсовe по „Право на ЕС”, „Туристическо право”, „Политика и дипломация”, „Постконфликтно възстановяване”, „Дипломатически протокол и церемониали” и др.

Преди 30 години инициира създаването на фондация „Помогни на нуждаещите се” и е неин изпълнителен директор. За първи път кани и посреща в България заместник-генералния секретар на Върховния комисариат за бежанците на ООН Садако Огате. Последните 3 години активно се включва в подкрепа на украински семейства, бягащи от войната.

Участник е в множество форуми, посветени на проблемите на мира и човечеството, както и безопасността на журналистическите екипи, отразяващи кризи и конфликти, различни от война. Той направи премиера на книгата „ООН – 70 години в служба на мира чрез добротворчество” в Сеул. По повод домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата написа и издава на български и английски език „Пловдив – мегаполис на духа и благоверието”. Основател и директор е на международния филмов фестивал „Балфест” с мото: „Изкуство – Да! Насилие и тероризъм – Не!”.