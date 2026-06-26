В последния уикенд на юни пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се докоснат до богатството на българските традиционни занаяти по време на фестивала „Живите занаяти“. Събитието ще се проведе на 27 и 28 юни в сградата на Народно читалище „Възраждане 1983“ на ул. „Стоян Чалъков“ 1 в Старинен Пловдив.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Пловдив 2019“ и има за цел да представи и популяризира традиционните занаяти чрез активно участие на публиката.

В рамките на двата фестивални дни жените от клуб „Българка“, който развива дейност към читалището от 2012 година, ще демонстрират разнообразни техники в областта на орнаменталното и везбеното изкуство. Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с традиционната българска шевица, плетенето на една и две куки, тъкането, плъстенето и други ръкоделни практики, предавани през поколенията.

Организаторите канят всички желаещи не само да наблюдават, но и да се включат активно в работата на майсторите, да споделят свои техники и спомени или да усвоят нови умения.

Специален акцент в програмата е литературното четене, което ще се проведе в събота, 27 юни, между 12:00 и 14:00 часа.

Програма

27 юни (събота)

10:00 – 17:00 ч. – Демонстрации на техники по ръкоделия

12:00 – 14:00 ч. – Литературно четене

28 юни (неделя)

10:00 – 17:00 ч. – Демонстрации на техники по ръкоделия

Входът за всички събития е свободен.