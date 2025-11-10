След стаията на медията ни Проститутки отново обсадиха Втори дом на Цариградско шосе по сигнал за възстановяването на активността на „проститутките“жриците на платената любов“ пред центъра за настаняване на бежанци „Втори дом“ и Дома за възрастни хора на Цариградско шосе, от Областната дирекция на МВР-Пловдив отговориха на запитването на Под тепето.

Оттам информират, че ежедневно се извършват полицейски обходи по булеварда от служители на Шесто районно управление, които вземат отношение към всички лица с противообществени прояви. От средата на септември до момента 19 жени, за които има информация, че предлагат платени сексуални услуги, са били отведени в районното. За същия период са извършени и документирани 40 проверки, а 10 акта са съставени по чл. 8, ал.1 от Наредбата на Община Пловдив за обществения ред и сигурност.

Нов фронт в частен имот в кв. „Изгрев“

Според друг сигнал на граждани, тези жени извършват услуги и в частен имот от страната на квартал „Изгрев“, близо до бензиностанцията на Гаджията Груев. Мястото е неоградено и отворено към улицата, което поражда нов риск за минувачи и околността.

Това допълва вече съществуващата опасност около детската площадка, пътеката към училища и студентския път към Аграрния университет, както и напрежението пред двата дома.

Патова ситуация

От отговорът на полицията става ясно, че решенията по въпросните актове се вземат от кмета на Пловдив. В същото време е обществена тайна, че лицата нямат официални доходи и плащането на актовете често не се случва.

Официалните проверки показват, че полицията е активна и предприема действия, но досега те не са успели да премахнат проблема. Актовете и проверките имат ограничени временен ефект, ако няма реална възможност за налагане на санкции или социална програма за хората, ангажирани с проституция.

Ситуацията с двата частни имота показва, че проблемът не е само на публичния тротоар пред домовете, а се разширява и в необезопасени, частни пространства. Това изисква не само полицейски подход, но и координация с общинската администрация и социалните служби, за да се намери дългосрочно решение, както и непрестанна гражданска активност.

Редакцията на Под тепето следи случая и ще информира за новите проверки и предприетите мерки.