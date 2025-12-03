ПОИ засилва нощните проверки и работата през уикендите

За месец Инспекторатът е извършил 1042 проверки, а акцентът е върху чистия въздух, строителните дейности и повече видимо присъствие в града

Подготвя се нов сайт на институцията и се предвижда разширяване на автопарка, който в момента е от цели два автомобила

Пловдивският общински инспекторат значително разширява дейността си в тъмната част на денонощието и през почивните дни. Това съобщи директорът Пламен Спасов, който вече месец ръководи структурата.

За периода са извършени 1042 проверки, съставени са 63 акта и 71 констативни протокола.

„Особено внимание е насочено към строителните обекти и недопускането на камиони със замърсени гуми и непокрити каросерии – нарушения, за които са издадени по седем акта“, уточни Спасов.

Инспекторатът се занимава активно и с нерегламентирано палене на огньове, поставени без разрешение преместваеми обекти, както и с некачествено възстановяване на пътни настилки след разкопаване. Друг приоритет е редът в кв. Капана, където са извършени 80 проверки за изминалия месец.

Очаква се през идната година автопаркът на общинското ФБР да бъде разширен с шест-седем нови автомобила, всички снабдени с GPS-и и брандирани. Предстои и стартирането на нов сайт с два седмични информационни бюлетина, който служителите разработват в момента със собствени сили.

Директорът подчерта, че екипите са малко, а обхватът от ангажименти — голям. Контролът върху търговските обекти, строителните терени, неправилното изхвърляне на отпадъци и проверките по квартали изискват постоянна намеса.

„Не можем да разчитаме само на сигнали, трябва сами да сме на терен и денем, и нощем“, посочи той. Въпреки натоварването, увеличение на щата не се предвижда, тъй като общините работят под регулаторен натиск за ограничаване на числеността на администрацията.

Гражданите могат да подават сигнали на „горещия телефон“ 032/6 111 (на запис), на два допълнителни номера – 023/625650 и 023/63332 (с оператор) и по имейл: inspektorat@plovdiv.bg. Пред сградата на Инспектората на ул. Лев Толстой 2, има поставена кутия за жалби и сигнали, видя репортера на Под тепето. Сигнал може да подадете и на място в институцията.

„Искаме хората да усещат нашето присъствие и подкрепа – работим за превенция и ред“, подчерта Спасов.