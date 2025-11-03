Новият шеф на Общинското ФБР встъпи в длъжност

Представиха официално Пламен Спасов пред екипа на Инспектората

Бившият кмет на Община „Родопи“ Пламен Спасов пое ръководството на Пловдивския общински инспекторат. Под тепето ви съобщи преди седмица за предстоящата Ключова рокада в Община Пловдив.

Спасов бе представен днес пред екипа от заместник-кмета по обществен ред и сигурност Ангел Славов.

„Надявам се, че Пловдивският общински инспекторат ще продължи да работи за утвърждаването на институцията като гарант за ред, прозрачност и справедливост в общината. Това е структура, която пряко отразява отношението на администрацията към гражданите“, заяви Славов.

При встъпването си в длъжност Спасов подчерта, че приема позицията с чувство за отговорност и ясното съзнание за значимостта на инспектората:

„Нашата задача е да гарантираме спазването на правилата, да пазим обществения интерес и да създаваме по-добра среда за всички граждани. Убеден съм, че в този екип има хора с опит, професионализъм и желание за справедливост“, каза новият директор.

Той допълни, че ще държи на прозрачността, обективността и отговорността във всяко действие на инспектората, като ще насърчава открития диалог и инициативността в работата на служителите.

Пламен Спасов е завършил Техническия университет – София, филиал Пловдив, и има следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт. В местната политика е познат като двукратен кмет на Община „Родопи“.