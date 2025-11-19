След нашия сигнал Община Пловдив разпореди спешен демонтаж на климатика и кафемашината от Археологическия подлез

Наемателат пробил античния зид ще бъде глобен

Самоволно монтираните климатик и кафе автомат върху защитените археологически структури в Подлез Археологически в центъра на град Пловдив ще бъдат премахнати до края на деня. Това съобщиха тази сутрин за „Под тепето“ от пресцентъра на Общината, след нашия сигнал и публикуван материал по темата – Кафе и климатик върху историята.

От Общината уточниха, че през изминалата седмица е била извършена проверка в подлеза, но по онова време въпросните машини не са се намирали на място. Днес обаче, след повторна проверка от служители на Пловдивски общински инспекторат, е установено тяхното наличие и неправомерно поставяне.

Наемателят на помещението е санкциониран.

„Съставен е акт за установяване на нарушението и е разпоредено машините да бъдат демонтирани незабавно. Монтажът е осъществен без съгласуване и разрешение“, посочиха от администрацията.

Припомняме, че поставянето на съоръжения върху защитени културни ценности подлежи на строг контрол и изисква одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

В случая такова няма, потвърдиха за медията ни и от НИНКН.

Самоуправството предизвика обществена реакция, след като нашата редакция сигнализира за грубо нарушение и показа как уредите са захванати с болтове и планки за античния зид, а кондензът от климатична инсталация капеше директно върху римската настилка.

От Пловдивския общински инспекторат уточниха, че според Нардебата, глобата, която може да бъде наложена в този случай, е от 100 до 300 лева.

„Под тепето“ ще следи дали разпореденият демонтаж ще бъде изпълнен в срок и какви последващи действия ще предприемат институциите, включително дали ще има предписание за възстановяване на нанесени щети върху археологият.