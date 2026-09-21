Заради провеждането на тържество по повод откриването на учебната 2026/2027 година в Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде въведена временна организация на движението, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

От 10:00 ч. до 11:00 ч. на 23.09.2026 г. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. „Кръстьо Пастухов“ в участъка от ул. „Цанко Дюстабанов“ до ул. „Булаир“.

ОП „Организация и контрол на транспорта“ призовава водачите да се съобразят с въведената временна организация на движението и да използват алтернативни маршрути.