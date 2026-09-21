ПП–ДБ: Кой контролира изпълнението на плановете за Пловдив?

Пловдив разчита на европейски средства за близо 60% от капиталовата си програма за 2027 г., но Общината продължава да не представя ключови отчети, които трябва да показват как всъщност се изпълняват плановете за развитие на града.

За проблема от ПП–ДБ сигнализираха още през 2024 г. Две години по-късно липсва и междинната оценка, която администрацията тогава е поела ангажимент да подготви.

С ново питане групата на ПП–ДБ отново настоява кметът Костадин Димитров да обясни защо задължителните отчети все още липсват и кога ще бъдат представени.

„Две години по-късно вече трудно можем да говорим за обикновено административно забавяне. Тези отчети не са формалност. Без тях Общинският съвет няма как да проследи какво от планираното за Пловдив действително се изпълнява, къде се инвестира и къде градът изостава“, категоричен е общинският съветник от ПП-ДБ Йоно Чепилски, автор на питането.

Става дума на първо място за Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО). Именно чрез отчетите за неговото изпълнение Общинският съвет трябва да може да проследява какво от заложеното за развитието на града действително се случва и как се използват публичните и европейските средства. Още през 2024 г. съветниците обръщат внимание, че изискуемите доклади не се внасят. В отговора си тогава кметът посочва, че се подготвя междинна оценка на изпълнението. Тя е била дължима през март 2025 г. Според ПП–ДБ към момента няма нито такава оценка, нито необходимите доклади. И това не е единственият липсващ отчет.

От ПП–ДБ посочват, че не се представят и ежегодните доклади за изпълнението на Общия устройствен план на Пловдив, въпреки че въпросът е поставян многократно пред администрацията. На този фон Общинският съвет трябва да обсъжда бюджета за 2027 г.

Според данните в питането близо 60% от капиталовата програма е с източник на финансиране от европейски фондове. „Не може от Общинския съвет да се очаква да одобрява огромен публичен ресурс, а в същото време да не получава информацията, чрез която трябва да контролира изпълнението на основните планове на града. Така съветът рискува да бъде сведен до гумен печат“, предупреждава Чепилски.

Групата настоява да получи конкретен срок кога ще бъде внесен ежегодният доклад за изпълнението на ОУП. Пита и дали задължителните данни и стратегически документи са въведени в информационната система „Мониторстат“.

Йоно Чепилски поставя и друг важен въпрос – правени ли са през последните две години вътрешни анализи дали издаваните разрешения за строеж съответстват на предвижданията на Общия устройствен план. Той настоява за отговор и има ли риск Пловдив да загуби средства или да понесе финансови корекции по европейските програми за периода 2021–2027 г. заради липсата на актуални отчети и междинна оценка на ПИРО.

ПП–ДБ иска да стане ясно и кой в администрацията отговаря за подготовката на тези документи и търсена ли е отговорност за забавянето им. Питането е внесено и от Владимир Славенски, Борислав Матеев, Тодор Токов, Веселина Александрова, Добромира Костова и Веселка Христамян от групата на ПП–ДБ в Общинския съвет на Пловдив. След като определят получения през 2024 г. отговор като формален, този път съветниците настояват кметът Костадин Димитров да отговори устно на следващото заседание на Общинския съвет.