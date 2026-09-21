Затварят бул. „Марица-юг“ за Европейската седмица на мобилността

Движението на моторни превозни средства по бул. .„Марица-юг“, в участъка от кръстовището с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ (кръговото кръстовище до Водната палата) до това с ул. „Ламартин“, се спира за времето от 9 до 17 ч. на 22.09.2026 г., неделя, Деня без автомобили.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която тази година се провежда под мотото „Мобилност за всички“.

Организатори са Община Пловдив, „БГ Бъди активен“ и РИОСВ – Пловдив, а партньори са „Декатлон България“, Maxbike и велосипеди SPRINT. Основната програма ще бъде от 10 до 13 ч., а булевардът ще остане свободен за хората до 17 ч.

Един от акцентите ще бъде велошествието „Облечи града“, което започва в 10.15 ч. През Европейската седмица на мобилността инициативи ще се провеждат и в районите на Пловдив:

РАЙОН ЗАПАДЕН

16-22.IX Информационна кампания за ползите от устойчивата мобилност

22.IX Събитие пред Братската могила от 10 до 12 ч. посветено на Световния ден без автомобили което включва: обучение, организирано от сдружение „ВелоКултура“, по безопасност на велосипедисти и пешеходци, както и занимателни игри – щафета и бягане; изложба на тема „Градът, в който искам да живея“; рисуване на асфалт; състезание за най-малките с баланс колела; състезание с ролери и тротинетки; „Кутия за идеи“ за развитието на устойчивия транспорт в район „Западен“; танцов флашмоб.

16-22.IX ДГ„Дружба“ – „Безопасност на движението”, съвместно мероприятие с Второ РУ-Пловдив

16-22.IX ОУ„Елин Пелин“ – „Пеша до училище“; „Училище по безопасност на движението“; „Моят безопасен маршрут до училище“; „Километрите на класа“ – всеки клас събира точки за изминати километри пеша, с велосипед или обществен транспорт през седмицата; Конкурс „Нарисувай ми безопасното бъдеще“; Фотопредизвикателство „Движи се разумно“; Карта на опасните места – учениците отбелязват проблемните места в район „Западен”.

РАЙОН СЕВЕРЕН

16-22.IX Конкурс за рисунка на тема: „Град без коли – чист и красив“. Рисунките се изпращат до 22.09.2026 г. на ел. поща: obrazovanie@severen.plovdiv.bg ;

17.IX Конкурс за рисунка на асфалт на тема: „Придвижвам се без да замърсявам околната среда“, място на провеждане – парк „Рибница“ от 10 ч.;

18.IX Конкурс за рисунка на асфалт на тема: „Аз и моето семейство на разходка – с колела или пеша“, място на провеждане – парк „Светофарите“ от 10 ч.; ще бъдат проведени и ролеви игри с велосипеди;

22.IX ДГ „Палечка”, ДЯ „Мечо пух“, ДЯ „Дребосъчета“ – дидактически игри за ранно формиране на разбиране за екологично и неекологично движение; творчески работилници; викторини; песнички, танци, четене на детски книжки, свързани с темата на събитието „Мобилност за всички“; засаждане на растения в двора на детските ясли и други подходящи за дейността дейности;

РАЙОН ИЗТОЧЕН

16-22.IX ДГ „Биляна“, ДГ „Родина“, ДГ „Наталия“ , ДГ „Щастливо детство“- състезателни игри за децата в детските градини, рисунки на асфалт и др.

16-22.IX ДГ „Лилия“ – разнообразни образователни, двигателни и творчески дейности, насочени към формиране на знания и умения у децата за безопасно придвижване, активен начин на живот и опазване на околната среда;

16-21.IX СУ „Симон Боливар“ – информационен кът с целите на кампанията, с изработени от учениците постери; състезание с велосипеди;

16.IX СУ за УУС „Проф. д-р Стоян Белинов – открит урок по безопасност на движение на пътищата на тема „Безопасно ходене и колоездене, използване на градския транспорт и безопасно каране на тротинетки“;

16.IX ПГАСГ „Арх. К. Петков“ – образователна кампания и куиз с въпроси към устойчивото придвижване в градски условия;

16-22.IX В учебните и детски заведения, на територията на район „Източен“ в часа на класа ще се проведат беседи по темата.

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

16-22.IX Конкурс за рисунки сред детските градини и училищата на района на тема „Движението е живот. Мобилност за всички“;

20.IX Детски празник „Забавно междучасие“ в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ – ще се наградят победителите в конкурса за детски рисунки, свързани с темата на „Европейската седмица на мобилността“.

РАЙОН ТРАКИЯ

12.IX Открит урок по пътна безопасност на паркинга на спортна зала „Колодрума“, с начален час 9 ч. Събитието се организира съвместно с МКБППМН към район „Тракия“, Сдружение „Ангели на пътя“, сектор „Пътна полиция“, Пето РУ – Пловдив, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Български червен кръст и Асоциация на пострадали при катастрофи.

РАЙОН ЮЖЕН

12.IX Градски фестивал за устойчив начин на живот „RE Bazar“ от 10-18 ч. в парк „Белите брези“. Фестивалът превръща зелените теми в преживявания, игри и практически идеи за цялото семейство. На 12 септември темите ще бъдат свързани с осъзнатото потребление, енергията, повторната употреба и малките навици за по-зелена градска среда. Предвидена е и творческа работилница за децата, които ще имат възможност да творят с рециклирани материали. Специален гост на събитието ще бъдат „Зелени Балкани“, с каузата за Белошипата ветрушка.

21.IX Състезание с велосипеди на ученици от 5. и 6. клас в СУ „Константин Величков“ от 14 часа

Пълната програма можете да откриете във фейсбук събитието: https://www.facebook.com/ events/1779986409851903

Инициативата е в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.