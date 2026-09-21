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Литературни срещи с Маргарита Петкова и Катя Зографова в Малката базилика

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:06ч, понеделник, 21 септември, 2026
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Две литературни срещи с известни български авторки ще се проведат в Пловдив в рамките на „Празниците на Стария град“ 2026. Тази година фестивалът се провежда от 16 до 23 септември под мотото „Възродено наследство“.

На 22 септември от 18:00 ч. в Малката базилика гостува поетесата Маргарита Петкова. Срещата ще даде възможност на публиката да се срещне отблизо с авторката и нейното творчество.

На следващия ден – 23 септември, от 18:00 ч., същото място ще бъде домакин на среща с Катя Зографова – литературна историчка, литературоведка и писателка.

И двете събития са част от програмата на „Празниците на Стария град“ и се организират от Общински институт „Старинен Пловдив“ със съорганизатор Дружеството на писателите – Пловдив.

Срещите в Малката базилика допълват програмата на фестивала, който всяка година събира събития, посветени на културното и историческото наследство на Пловдив.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:06ч, понеделник, 21 септември, 2026
0 137 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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