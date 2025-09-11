Проблемът с недостига на места в детските заведения в Пловдив остава сериозен за всеки от шесте района. Пловдив е в задънена улица, тъй като за поредна година десетки деца остават без място в детски градини и ясли. От управата на града твърдят, че правят всичко възможно и изтъкват като спънка борбата с бюрокрацията.

В район „Централен“, въпреки откриването на новата детска ясла в пловдивския квартал „Съдийски“, след последното класиране за ясла чакат 31 деца, а още 42 не са класирани в детски градини.

Кметът на района Георги Стаменов, обяви, че за да се справи с текущия недостиг, общината предприема спешни мерки. За да се отговори на нуждите, в момента се изгражда пристройка към Детска ясла №18, която ще осигури две нови групи.

„След завършването ѝ ще можем да покрием минималното изискване за прием на най-малките в района“, уточни Стаменов.

През следващата година е планиран ремонт на кухненския блок в ДГ „Зора“ на бул. „Васил Априлов“, където ще бъдат обособени още две яслени групи и една млечна кухня.

Ресорният заместник-кмет Владимир Темелков посочи, че мащабно решение на проблема се търси с изграждането на две нови детски ясли в районите „Южен“ и „Тракия“, които ще разполагат с общо 18 групи. Според него, въпреки че има ясен недостиг на места, особено в яслените групи, общината прави всичко по силите си, като кандидатства по различни програми и залага средства в бюджета.

Но дори и тези амбициозни планове са изправени пред най-големия враг – бюрокрацията.

„Жизненият цикъл между кандидатстване и строителство на ново детско заведение е три-четири години,“ коментира Темелков.

Това признание разкрива горчивата истина: проблемът не може да бъде решен бързо, защото е част от един порочен кръг на административни пречки и тромави процедури. В крайна сметка, докато общината се бори с документите и програмите, реалните жертви са най-уязвимите – децата на Пловдив и техните родители.

