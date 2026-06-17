Депутатите замразиха заплатите си на 4236 евро

Народното събрание реши да прекрати практиката възнагражденията на депутатите да се променят на всеки три месеца според ръста на заплатите в обществения сектор. Решението бе прието единодушно и без разисквания в пленарната зала.

Промяната беше подкрепена от всички присъстващи народни представители, като беше направена чрез корекции в правилника за работа на парламента.

На практика това означава, че депутатските възнаграждения ще останат на сегашните си нива, вместо автоматично да нарастват при всяка нова статистика за доходите в държавния сектор.

Решението идва след като настоящият парламент вече се възползва от последното увеличение на заплатите, произтичащо от действащия до момента механизъм за актуализация.

След приетите промени основната депутатска заплата ще се изчислява по данните за средното възнаграждение в обществения сектор към март 2026 г., без последващи тримесечни корекции. Така базовото възнаграждение на народните представители остава малко над 4200 евро месечно.

Депутатите у нас вземат близо 7 минимални заплати – рекорд за Европа

Темата за депутатските възнаграждения предизвика обществен интерес през последните седмици, след като сравнения показаха, че разликата между минималната заплата и доходите на народните представители в България е сред най-големите в Европа.