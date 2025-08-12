Единадесетокласник от МГ-то грабна бронзов медал в Пекин

Велислав Джелепов, единадесетокласник от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, донесе престижно отличие за града и страната, спечелвайки бронзов медал от второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence – IOAI), проведена от 2 до 9 август в Пекин, Китай.

Състезанието събра близо 80 отбора и 310 участници от 63 държави и територии и се счита за най-престижната ученическа надпревара в света в тази област. Тази година олимпиадата се проведе по нов регламент, с който за първи път беше въведено индивидуалното състезание. То включва два състезателни дни по шест часа, като всеки ден участниците решават по три задачи (общо шест) от областта на компютърното зрение, машинното самообучение и обработката на естествен език – изпитание, изискващо изключителна концентрация, креативност и техническа подготовка.

Отборната част беше изцяло практическа – програмиране на робот, който да изпълнява комплексни реални задачи, съчетаващи хардуерно управление и изкуствен интелект.

Българският национален отбор се завърна с три бронзови медала и две почетни грамоти. Освен Велислав Джелепов, медалисти са Марио Петков (ПГЕХТ – Плевен) и Рени Паскалева (ПЧМГ – София), а почетни грамоти получиха Александър Славов (МГ – Русе) и Боян Вангелов (МГ – Варна). Ръководители на отбора са Йоан Саламбашев – възпитаник на МГ Пловдив, и ас. Мелания Бербатова от ФМИ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„Изкуственият интелект може да помогне много на обществото, като изпълнява задачи за минути, които на човек биха отнели часове,“ сподели Велислав след завръщането на отбора.

Международната олимпиада по изкуствен интелект е основана през 2024 г., като България е сред учредителите и домакин на първото издание в Бургас. Миналата година Велислав също спечели бронзов медал, но в отборната надпревара. „Тези отличия показват, че България е фактор на световната сцена на изкуствения интелект,“ подчерта при пристигането на родна земя ръководителят на отбора Йоан Саламбашев.