Коледен базар в Западен

Празнично събитие ще радва пловдивчани в парк „Гарнизонна фурна“ (10–14 декември)

Пловдивският район „Западен“ се подготвя за едно от най-празничните събития в града тази година –„Коледа в Западен“, което ще се проведе от 10 до 14 декември в парк „Гарнизонна фурна“. Жителите и гостите на района ще могат да се насладят на богата празнична програма, включваща сценични изяви, Коледен базар, арт ателиета, творчески работилници, игри и множество празнични активности.

Още на 4-ти декември в парка ще заблести коледна елха, която ще постави началото на тържествените празници и ще създава празнично настроение през целия месец.

Какво предстои в предколедната седмица в „Западен“?

Празнична сцена с участието на Биг Бенд Пловдив, музикални, танцови и артистични прояви

Коледен базар с хендмейд изделия, изкуство, занаяти и участници от местната общност

Арт ателиета и креативни работилници за деца и възрастни

Благотворителен щанд в подкрепа на кампанията на БЧК – Пловдив за закупуване на апаратура за детска болница.

Събитието цели да събере общността, да представи местни таланти и автори и да създаде атмосфера на споделеност в навечерието на празниците.

Отворена покана за участие

Организаторите отправят покана за включване към:

автори на ръчно творчество, занаятчии и локални бизнеси , желаещи да участват в Коледния базар;

таланти, самодейци, читалища, училища и артисти, които искат да бъдат част от сценичната програма.

Желаещите трябва само да попълнят кратка ФОРМА за участие: https://forms.gle/j4SbvKjJt8AzEbpf9 или да пишат директно на имейла на партньорите от сдружение Творчески комплекс „Инкубатор”: incubator.bulgaria@gmail.com

„Тази година искаме Коледата в район „Западен“ да бъде по-светла, по-сплотена и по-вдъхновяваща от всякога. Подготвяме богата програма, която да донесе радост на деца и възрастни, а запалването на елхата още в началото на декември ще постави началото на празничната магия. Каним всички жители, творци и таланти да бъдат част от нашия коледен дух за да създадем заедно атмосферата на празниците“, споделя районният кмет Тони Стойчева.

За повече информация: https://fb.me/e/40DEJdeap.