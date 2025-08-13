Обявиха графика и цената на полета Пловдив – Братислава

Пътуваме до Словакия за 17.99 евро всеки вторник, четвъртък и събота

Wizz Air обяви, че разширява своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, и стартирането на два нови директни маршрута до България – от Братислава до Пловдив и Варна. Редовните полети ще се изпълняват целогодишно с модерните Airbus A321neo, като билетите вече са в продажба на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от само 17.99 EUR.

Полети от Пловдив до Братислава стартират през ноември

Братислава – столицата на Словакия, разположена на брега на Дунав, е единствената национална столица в света, която граничи с две държави – Австрия и Унгария. Това я прави идеална отправна точка за пътувания в Централна Европа. Градът впечатлява със своя Стар град с тесни калдъръмени улички, колоритни кафенета и барокови сгради. Сред емблематичните забележителности са Братиславският замък, от който се открива панорамна гледка към Дунав и околните държави, Мостът на СНП с футуристичния ресторант UFO и Катедралата „Св. Мартин“, където са коронясвани унгарски крале и кралици.

Братислава е и кулинарна дестинация с модерни ресторанти, предлагащи смесица от словашка, австрийска и унгарска кухня, както и уютни винарни с местни вина от региона Малките Карпати. Градът е перфектен за уикенд бягство или като част от по-голяма обиколка в Централна Европа – само на час път от Виена и няколко часа от Прага и Будапеща.

МАРШРУТ ДНИ ЗАПОЧВА ОТ ЦЕНА Пловдив – Братислава Вторник, четвъртък и събота 15 ноември 2025 г. 17.99 EUR Варна – Братислава Вторник, четвъртък и събота 15 ноември 2025 г. 17.99 EUR

„С тези два нови маршрута поставяме България още по-осезаемо на картата на Централна Европа. Пловдив и Варна ще бъдат само на няколко часа път от Братислава – столица с уникално разположение между три държави. Това е покана за повече туристи, повече културен обмен и нови бизнес възможности. Ще продължим да работим с нашите партньори на летище Варна и летище Пловдив в синхрон с нашата инициатива Customer First Compass, за да предлагаме на пътниците удобни маршрути, атрактивни цени и отлично обслужване,“ споделя Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации” в Wizz Air.

Красимир Пешев, изпълнителен директор на Летище Пловдив, сподели:

„Летище Пловдив изразява своята дълбока признателност към Wizz Air и Фонда за развитие на Летище Пловдив, чието доверие и подкрепа направиха възможно откриването на новата линия. Това е значима стъпка в развитието на региона, която ще засили неговата свързаност и привлекателност. Заедно отваряме нови хоризонти.“

Тази година се навършват 20 години от първия полет на Wizz Air от България, който излита от летище София през 2005 г. Към момента над 30 милиона пътници са пътували с Wizz Air от и до България. След днешната новина, авиокомпанията вече оперира 54 маршрута от България (София, Варна, Бургас, Пловдив) до 17 държави, предоставяйки на пътниците достъпни възможности за бизнес и туристически пътувания в Европа и извън нея. Флотилията ѝ в страната включва девет самолета от семейството на Airbus A320, базирани в София и Варна.

Тази година Wizz Air отбелязва и 8 години успешна дейност в базата си във Варна – първата ѝ лятна база в България.