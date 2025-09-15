Общината стартира проекти за нови сгради на ключови училища в Пловдив
Костадин Димитров: Изключително важно е да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от собствен дом
Нови училища и модернизирана инфраструктура са приоритет, заяви кметът на Пловдив в Първия учебен ден
До края на годината обществото ще бъде информирано за проектите на новите сгради на Математическата гимназия, СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Княз Александър I“, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.
„Факт е, че последното училище, което се е изграждало в Пловдив, преди 4-5 години, отбелязахме неговата 40-та годишнина. За мен е изключително важно да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от собствен дом“, каза Димитров по време на откриването на новата учебна година в СУ „Пейо Кр. Яворов“.
Кметът изрази задоволство, че присъства на церемонията в училището, което вече предлага изцяло модернизирана учебна среда с нови класни стаи, корпус, фотоволтаична система и уникална библиотека.
„След модернизирането на „Антим I“ и други училища, се радвам, че успяхме да реализираме проектите и тук, които са били от предишния мандат. Всяко училище заслужава такава среда – за учебен процес, спорт и столова“, добави Димитров.
По-рано днес Министърът на културата откри учебната година в пловдивските училища по изкуства. Пипомняме, че над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив.
Градоначалникът подчерта, че общината продължава усилията си за цялостно планиране на ремонтни дейности и инфраструктура, включително реконструкция на пътни артерии, за да се гарантира безопасност и удобство на учениците.
„Летните месеци, когато трафикът е по-малък, използваме за максимална работа. Това е нашата цел и мисля, че до момента изпълняваме поетите ангажименти“, каза Димитров.
