ГрадътКриминалеНовини

24 задържани при акция срещу наркоразпространението в Пловдивско

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:25ч, понеделник, 15 септември, 2025
0 166 1 минута

Общо 24 задържани в различните подразделения на областната дирекция на МВР в хода на специализирана операция по линия „наркотици“ през последните дни. Извършителите са на възраст между 19 и 48 години, преобладаващата част от тях – познайници на служителите на реда.

Шестима били отведени в ареста на Шесто РУ, петима – в Четвърто РУ, по четирима – във Второ и Трето РУ, двама – в РУ-Стамболийски и по един – в Пето РУ и полицейските сгради в Карлово и Хисаря. Срещу всички се водят бързи производства за престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК, след като са били засечени да носят или съхраняват различни по вид и количество високорискови вещества.

Обобщението на направените експертни справки показва, че при полицейските действия от четвъртък до събота са иззети почти 14 грама синтетичен канабиноид, 8 грама марихуана, около 1,6 грама фентанил и 0,5 грама амфетамин. Документирането на случаите продължава под наблюдение на прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:25ч, понеделник, 15 септември, 2025
0 166 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина