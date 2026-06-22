„Западен“ търси начин да навакса инфраструктурното изоставане

„Западен“ е сред най-бързо развиващите се райони на Пловдив, но динамичното строителство поставя сериозни предизвикателства пред общинската администрация за осигуряване на адекватна инфраструктура. Именно затова тя насочва усилията си към изработването на инфраструктурни проекти и осигуряване на финансиране за тяхната реализация.

От началото на мандата си кметът Тони Стойчева и нейният екип работят активно по подготовката на проекти за изграждане на изцяло нови пътни артерии и за рехабилитация на съществуващи компрометирани улици. Част от предвидените трасета в момента представляват черни пътища, които обслужват новоизградени жилищни зони.

Основната цел е едновременно да се облекчи натоварването по главните булеварди и да се осигури по-добра среда за живот на жителите на квартала чрез изграждането на асфалтирани и осветени улици с тротоари и необходимата подземна инфраструктура.

„Разбирам желанието на хората нещата да се случват по-бързо, но без проекти няма как да има нови улици. Работим на пълни обороти, за да осигурим отлична проектна готовност, и ползите от тези дейности ще се оценят по-нататък във времето“, коментира кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.

По думите ѝ зад всеки успешно реализиран инфраструктурен обект стоят множество процеси, които често остават невидими за гражданите – проектиране, съгласувателни процедури с различни институции, отчуждаване на имоти, осигуряване на финансиране и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител. Именно тези етапи определят скоростта, с която един проект може да достигне до реализация. Единственият готов проект за улица, наследен от предходната администрация, е за ул. „Ген. Колев“, който е с разрешение за строеж от 2021 г. Той бе реализиран през 2026 г. благодарение на осигуреното от държавата финансиране.

Екипът на Тони Стойчева е подготвил проекти за кръгово кръстовище, за кръстовище със светофарна уредба, за реконструкция на ул. „Западна“ и ул. „Парк Отдих и култура”. Предстои да се финализира проектирането на напълно новата улица „Д-р Христо Аджаров“. А за друг проект – пътна артерия, излизаща на бул. „Пещерско шосе“ откъм Гребната база, вече има издадено разрешение за строеж на първи етап, търси се финансиране, за да бъде реализирана.

Успешно е приключена и обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и авторски надзор на пет улици:

нова улица, която ще свърже ул. „Юндола“ с бул. „Пещерско шосе“;

ул. „Битоля“ в участъка между ул. „Елин Пелин“ и ул. „Борис Петров“ в квартал „Прослав“;

ул. „Йордан Гавазов“;

нова улица между ул. „Парк Отдих и култура“ и бул. „Пещерско шосе“;

ул. „Елин Пелин“ в участъка между ул. „Битоля“ и ул. „Западна“ в квартал „Прослав“;

В обхвата на поръчката влиза и проектиране на изкуствени неравности с цел повишаване на безопасността на движение.

За да се проектират всички обекти, са необходими близо 67 хил. евро, което е незначителен ресурс спрямо бюджета на Община Пловдив. Тони Стойчева ще настоява парите да бъдат заложени в Бюджет 2026. Според нея това би било ясен знак към жителите на района, че общината има воля да компенсира драстичното изоставане на инвестициите в инфраструктурата на фона на ускорените темпове на застрояване. Затова тя ще поиска бюджетът да достигне поне 1 млн. евро, което би позволило обновяване на междублокови пространства с детски и спортни площадки, реконструкция на улици и изграждането на нови такива, като се надява местната власт да търси начини да финансира готовите проекти от държавния бюджет.