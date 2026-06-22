Оставката на Делян Добрев влиза за гласуване тази седмица

Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание, съобщава БНР. Документът беше входиран в деловодството на парламента днес.

Очаква се оставката му да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Делян Добрев прекратява политическата си кариера

Новината, че се оттегля от политиката и парламента Добрев съобщи в събота в Раковски по време на пресконференция с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.