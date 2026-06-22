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Оставката на Делян Добрев влиза за гласуване тази седмица

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:59ч, понеделник, 22 юни, 2026
0 139 Преди по-малко от минута
Делян Добрев

Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание, съобщава БНР. Документът беше входиран в деловодството на парламента днес.

Очаква се оставката му да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Делян Добрев прекратява политическата си кариера

Новината, че се оттегля от политиката и парламента Добрев съобщи в събота в Раковски по време на пресконференция с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:59ч, понеделник, 22 юни, 2026
0 139 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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