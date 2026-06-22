Пловдив с ново пространство за активни игри и социално взаимодействие

В Пловдив официално беше открито MOVE GAME – иновативно пространство за активни игри, движение и общуване, разположено на алеята зад Младежки център. Десетки деца, младежи, родители и жители на града се включиха в събитието и имаха възможност първи да изпробват новата игрова зона. Площадката е реализирана от БГ Бъди активен като част от MOVE Month – „Месец на движението“,в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.

Посетителите участваха в демонстрации, игрови предизвикателства и активности, които показаха как чрез играта могат да бъдат насърчени физическата активност, работата в екип и социалното взаимодействие между различни възрастови групи.

MOVE GAME е част от усилията на БГ Бъди активен за създаване на по-живи, активни и приобщаващи обществени пространства, които стимулират хората да прекарват повече време навън и да използват градската среда като място за движение, срещи и споделени преживявания. Новото пространство е създадено така, че да бъде използвано ежедневно от жителите и гостите на Пловдив. Чрез сканиране на QR код разходката се превръща в игра, а градското пространство – в място за движение, срещи и забавление.

„Вярваме, че добрите публични пространства трябва да предлагат възможности не само за отдих, но и за активност, общуване и игра. MOVE GAME показва как чрез малка интервенция едно място може да се превърне в притегателна точка за хора от различни възрасти и интереси“, сподели Ласка Ненова основател на БГ Бъди активен.

“Една кампания може да накара хората да забележат темата. Едно събитие може да ги изкара навън. Но промяната започва след края на събитието, когато човек има причина да се върне, място, където да отиде, и среда, която не го отказва. Активният град не мисли само за деня на кампанията, а за това как движението остава част от живота“, добави Ненова.

Новото пространство е създадено като пилотна инициатива с потенциал за прилагане и в други градове, квартали, училища и обществени пространства. Концепцията може да бъде адаптирана от общини, образователни институции, организации и бизнеси, които търсят достъпни и устойчиви решения за насърчаване на движението и активния начин на живот.

С реализирането на MOVE GAME Пловдив прави още една стъпка към създаването на градска среда, която поставя хората, тяхното здраве и социални взаимодействия в центъра на обществените пространства.

Проектът MOVE GAME е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито ЦРЧР