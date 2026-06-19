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Концерт в памет на Красимир Кюркчийски ще се състои в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:18ч, петък, 19 юни, 2026
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Музикален поклон пред творчеството на един от най-значимите български композитори ще се проведе в Пловдив на 22 юни. От 18:30 часа в Малката базилика на Филипопол концерт ще изнесе Academic Folk Choir с диригент проф. Костадин Бураджиев.

Събитието е посветено на 90-годишнината от рождението на Красимир Кюркчийски – композитор, оставил ярка следа в българската хорово-фолклорна музика.

Концертът се организира от Сдружение „Фолклор и съвремие“ и Общински институт „Старинен Пловдив“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Националния културен календар.

Любителите на българския фолклор и хоровото изкуство ще имат възможност да се насладят на изпълнения, вдъхновени от богатото творческо наследство на Красимир Кюркчийски.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:18ч, петък, 19 юни, 2026
0 150 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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