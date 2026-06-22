МОСВ: Язовирите в страната са запълнени на над 80%

Въпреки че през последните години темата за водните кризи и режимите на водоснабдяване неведнъж е била на дневен ред, към момента голяма част от язовирите в страната разполагат със значителни водни запаси.

По данни на Министерството на околната среда и водите комплексните и значими язовири в България са запълнени средно на малко над 80 процента от капацитета си. В тях се съхраняват над 5,2 милиарда кубически метра вода.

Особено високи нива са отчетени в редица водоеми, сред които „Въча“, „Кричим“, „Тича“, „Камчия“, „Студена“, „Йовковци“ и други, където наличните количества надхвърлят 90 процента от обема. Два язовира – „Пчелина“ и „Панчарево“ – вече преливат.

Заради прогнозите за нови валежи екоминистерството е изпратило указания до операторите на водоемите да осигурят необходимия свободен обем, който да поеме евентуални допълнителни водни количества. Напомнено е и на общините да следят внимателно риска от наводнения и да прилагат мерките, заложени в действащите планове за управление на риска.

Синоптиците предупреждават, че още днес и през следващите дни в западните и северозападните райони на страната се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури. Това може да доведе до временно покачване на нивата на реките и водните басейни.