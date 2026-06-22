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Пиян моторист катастрофира на Голямоконарско шосе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:05ч, понеделник, 22 юни, 2026
0 168 Преди по-малко от минута

Моторист е в болница след катастрофа, предизвикана под влияние на солидно количество изпит алкохол. Около 13.30 ч. в петък, на Голямоконарско шосе, мотоциклет „Кавазаки“ се ударил в мантинела и паднал на пътното платно.

Пристигналият на място екип на РУ-Труд предприел проверка, при която дрегерът отчел наличие на над 2,8 промила в кръвта на 52-годишния водач. Мъжът е оставен под лекарско наблюдение, взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая се води досъдебно производство.   

Снимката е илюстративна

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:05ч, понеделник, 22 юни, 2026
0 168 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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