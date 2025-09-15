Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив

На 15 септември Пловдив посреща за пръв път в училище 3316 първокласници. Общо 55 564 деца и ученици ще учат в града през новата учебна година. От тях 11 253 в детски градини, 455 в подготвителни групи и 43 856 в училища.

Училища след ремонт – обновени и готови да посрещнат учениците

Учебниият процес започва с обновени класни стаи в няколко училища: ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Райна Княгиня“, СУ „Пейо Яворов“ и НУ „Климент Охридски“. Ремонтите в тях приключиха и учениците ще учат в модернизирана среда. В „Димитър Талев“ например над 1000 деца ще влязат в реновирани стаи в едносменен режим.

Снимки: Основно училище „Димитър Талев“

Кметът Костадин Димитров ще открие годината в напълно обновеното СУ „Пейо К. Яворов“ в Кършияка, а заместниците му Владимир Темелков и Пламен Панов ще бъдат в „Димитър Талев“, „Райна Княгиня“ и Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.

Кои училища ще отворят врати след пълен ремонт на 15 септември?

Продължаващите ремонти

Учебният процес няма да се провежда в сградите на три училища, в които все още се извършват ремонти. Това засяга около 2800 ученици, които са пребазирани и в други училища.

Работата по Хуманитарната гимназия (и „Княз Александър“) продължава, а до 15 октомври се очаква финалът на ремонтите в ОУ „Яне Сандански“ в Южен. В ход са и проекти за нови сгради на Математическата гимназия, „Княз Александър“ и „Патриарх Евтимий“.

