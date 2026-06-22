Обявиха близо 400 места за третия прием в първи клас

Допълнителна паралелка ще има в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в „Западен“

За третото класиране за прием на ученици в първи клас, което ще се проведе на 25.06.2026 г., са обявени 393 места. Поради запълване на всички обявени места в училищата в район „Западен“, за родителите на некласираните деца и тези, които са класирани в отдалечени от местоживеенето им училища, са обявени места в допълнителна паралелка в СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Общинската администрация препоръчва на родителите на децата, които все още не са записани за ученици в първи клас, да подадат своите заявления за кандидатстване, съобразно обявените места, като посочат повече желания с цел осигуряване на класиране на всички деца. За промяна в подадените заявления е необходимо те да бъдат анулирани и подадени нови. Системата съхранява всички данни за децата и подаването на новите заявления изисква само избор на желания и потвърждаване на данните.

Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в третото класиране е 24 юни 2026 г. (вкл.) до 23.59 ч. За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 23 юни 2026 г. (до 17ч). Третото класиране е последното електронно класиране за прием на ученици за следващата учебна 2026/2027 година. Ако останат незаписани деца след класирането, родителите им следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места. Информация за тези училища ще има на интернет страницата на електронната система ( priem.plovdiv.bg) след 29.06.2026 г.