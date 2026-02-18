Зимната обстановка спря движението по част от АМ „Тракия“

Магистрала „Тракия“ в участъка между Бургас и Зимница е временно затворена за всички превозни средства заради силни снегонавявания и нулева видимост, съобщава БНР. Паралелно с това, обилните валежи от 65 литра на квадратен метър наводниха ул. „Дряново“, което прекъсна достъпа на леки автомобили до квартал „Долно Езерово“.

Областната администрация съобщава, че заради тежката метеорологична обстановка са въведени обходни маршрути. Леките коли, пътуващи към вътрешността на страната, се насочват по стария път Бургас – Карнобат. За камионите над 12 тона са определени трасета през Средец към Ямбол и Елхово. Ограничения са въведени и за Ришкия проход, както и за пътя между Бургас и Ямбол.

В квартал „Долно Езерово“ ситуацията остава сериозна в района на най-ниската точка при склад „Сомат“, където водата се стича от околните ниви. През наводнения участък се пропускат единствено автобуси и камиони, а останалият трафик преминава през магазин „Джъмбо“ и квартал „Горно Езерово“. Екипи на пожарната отводняват пътното платно, като се очаква отсечката да бъде отворена до час.

Слушател сигнализира за самокатастрофирал автомобил на отбивката за „Лукойл“.

На територията на областта работят 45 специализирани машини. Дежурните в областната управа обработват сигнали за паднали дървета, но към момента няма данни за бедстващи хора или населени места в риск. Нивата на реките и деретата се следят постоянно.

Пътят към село Стара река, в област Сливен временно е затворен, заради отсраняване на паднали дървета, съобщи за БНР директорът на Областно пътно управление инж. Митко Иванов. В момента екипи на управлението работят на място. Снощи са изтеглени от пътя три закъсали тира в района Котел. Били са със летни гуми. В момента се прави проверка на пътя Сливен -Ичера, заради сигнали, че не е почистен. Всички пътища в областта са проходими при зимни условия. Духа силен вятър. В града има паднали дървета, но за сега не се съобщава за щети и пострадали.